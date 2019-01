Come la condivisione ha cambiato il nostro modo di muoverci

PIÙ SPAZIO NELLE CITTÀ E MENO INQUINAMENTO

In Italia, infatti, circa un terzo delle emissioni totali di tali gas proviene dai trasporti. La nuova mobilità potrebbe permettere di ridurre drasticamente il numero totale di veicoli in circolazione, e quindi l'inquinamento atmosferico, e di liberare vaste aree di città, per esempio gli spazi di parcheggio, che potrebbero essere destinati ad altri usi. A Brema, in Germania, ad esempio, gli oltre 3.000 utenti di car sharing hanno garantito una riduzione delle emissioni di CO2 nell’ordine di 2.000 tonnellate annua, mentre a Milano nel 2017, grazie alle auto condivise di DriveNow, il car sharing composto da 500 vetture Bmw e Mini, sono state risparmiate complessivamente 540 tonnellate di CO2, pari a quanto avrebbero assorbito nello stesso arco di tempo circa 35 mila alberi.

FREE FLOATING E APP HANNO CAMBIATO IL MERCATO

Ma la prima a portare nel capoluogo lombardo il car sharing è stata Car2Go (utilizza Smart, presenti a Milano, Roma, Torino e Firenze). Lo ha fatto in modo innovativo, grazie all’introduzione del free floating, ossia nel fatto che non ci fossero punti di sosta convenzionati: le auto si parcheggiano per la strada, esattamente come si fa con la propria vettura, anticipando così una regola che diventa dogma per il futuro del settore.: A seguire è arrivato Enjoy (le Fiat500 rosse presenti a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze e Catania), il servizio messo in campo da Eni in partnership con Trenitalia e Fiat. L'innovazione, in questo, caso è stata quella di superare le smartcard utilizzate nei servizi di carsharing e di fare tutto tramite app e smartphone, con il quale è possibile prenotare l'auto e ritirarla. Enjoy consente anche utilizzare la modalità "sosta", mantenendo l'auto così prenotata a costo ridotto per piccole pause durante il tragitto. Share Ngo ha puntato invece sulle auto elettriche. È attivo a Roma, Milano, Firenze e Modena.

DALLE QUATTRO RUOTE ALLE BICICLETTE E SCOOTER

Per spostarsi in pochi minuti, senza inquinare, sulle due ruote ci si può affidare al bike sharing. A Milano è presente Bikemi (di Atm) o le cinesi Mobike (presente anche a Firenze, Torino, Bergamo, Mantova, Pesaro, Reggio Emilia, Bologna). Le bici Ofo, sempre cinesi, sono presenti invece solo a Milano e Varese. Funzionano grazie ad apposite app con cui è possibile prenotare la bici e passarla a prendere entro una manciata di minuti oppure sbloccare una bici che si trova per strada. Chi preferisce il motorino, infine, può optare per lo scooter sharing. I servizi operativi in Italia sono pochi e si concentrano nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano e Torino. Ricordiamo la spagnola E.Cooltra (presente a Roma e Milano), Mimoto (a Milano e Torino), Govolt e Cityscoot (Milano), mentre a Roma si segnalano alcune start up locali quali Scuter, e 2Hire Sharing.