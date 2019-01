Il risparmio energetico a casa nostra con l'ecobonus

Anche nel 2019 si potrà usufruire del maxisconto previsto per gli interventi di risparmio energetico che permettono di rendere la casa più eco-compatibile e, allo stesso, risparmiare sulle bollette. La Legge di Bilancio ha spostato di 12 mesi tutte le scadenze anche per l'ecobonus, che permette di effettuare interventi di risparmio energetico e di ottenere uno sconto fiscale del 50 o 65% per i lavori avviati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. A fornire tutte le indicazioni sull’ecobonus è l’Agenzia delle Entrate, in un'apposita guida presente sul sito del Fisco, e l'Enea, sul sito web dell'Agenzia per le nuove tecnologie. È attesa a breve, inoltre, la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo.

QUANTO VALE L’ECOBONUS E IN QUALI CASI SI APPLICA

L’ecobonus è una detrazione dall'Irpef o dall'Ires concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Per fruire dell’agevolazione, è tuttavia necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

IN QUALI CASI SI PUÒ AVERE L’ECOBONUS

In generale, le detrazioni sono riconosciute per lavori che comportano la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale (dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), e per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative.