La pongamia è la pianta che può battere la deforestazione

LA CORSA DELLE AZIENDE VERSO IL NUOVO BUSINESS VERDE

Non sono poche le aziende che studiano i modi per utilizzare questa pianta, soprattutto per quanto riguarda la produzione di biodiesel a base di pongamia. Una di queste è l'agtech di Oakland TerViva, che studia e pianta la pongamia in Florida, California e alle Hawaii, registrando recentemente un aumento di oltre 20 milioni di dollari di capitale. I suoi progetti si incentrano su suoli degradati, come le ex piantagioni di canna da zucchero alle Hawaii e gli agrumeti abbandonati della Florida, e ha appena annunciato l’intenzione di aprire nuovi uffici in Australia e in India, dove la pongamia è una specie autoctona nota e utilizzata da secoli.

LA DEFORESTAZIONE RIGUARDA LA VITA DI 3,2 MILIARDI DI PERSONE

Considerando la sua capacità di diversificazione, la pongamia è insomma un investimento promettente a lungo termine, da tenere d’occhio nella crescente “restoration economy”. Il degrado del suolo è infatti un problema globale e la principale responsabilità dello status quo viene attribuita a pratiche agricole non sostenibili. Stando ai dati di un recente report dell’Unesco del 2018, ha raggiunto livelli critici e interessa attualmente 3,2 miliardi di persone, oltre ad innumerevoli specie selvatiche in tutto il mondo, e causa la perdita di biodiversità e incide sul cambiamento del clima. Dal momento che il suolo assorbe e cattura CO2, “la prevenzione, la riduzione e l’inversione del degrado del suolo potrebbero rappresentare oltre un terzo delle attività più efficienti in termini di costi per la riduzione dei gas a effetto serra necessarie entro il 2030” sostiene l’Unesco. Questo è anche uno dei motivi per cui le iniziative di riforestazione su vasta scala sono così importanti per mitigare questa crisi ambientale.