Dai rifiuti al bio-olio: al via la rivoluzione Eni a Gela

Alla natura servono milioni di anni per completare il processo che permette di trasformare biomasse preistoriche in carburanti che diventano energia. Oggi, invece, in Italia è possibile convertire i rifiuti organici in biocarburante in poche ore, grazie a un impianto pilota, a basso impatto ambientale, gestito da Syndial nella raffineria Eni di Gela, in Sicilia. Del resto il petrolio stesso, da cui si ricavano i carburanti "tradizionali", deriva dalla decomposizione della sostanza organica (animale e vegetale) e si è formato a seguito di un lungo processo di mutazione della materia biologica depositata sul fondo del mare, dove l'azione secolare dei microrganismi sulle sostanze organiche poste ad elevate pressioni e temperature ha determinato la trasformazione dei sedimenti organici in idrocarburi.

L'IMPIANTO DI GELA ATTIVO DAL 2018 PER BIO-OLIO E ACQUA

Insomma, quello che fino a pochi anni fa era solo un'ipotesi di ricerca, adesso è realtà. Grazie alla tecnologia “Waste to fuel” sviluppata nei laboratori di ricerca Eni, il 27 dicembre 2018 è entrato in funzione il primo impianto pilota per il recupero e la trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) in un bio-olio che servirà a produrre carburanti di nuova generazione. L'impianto, che è gestito da Syndial, società ambientale di Eni, ha una capacità produttiva di bio-olio stimata in circa 70 chilogrammi al giorno e viene alimentato con 700 kg al giorno di rifiuti organici forniti dalla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Srr di Ragusa. Il suo utilizzo, inoltre, genera come sottoprodotto una risorsa preziosa e sempre più scarsa: l’acqua, impiegabile per usi industriali e civili. Il rifiuto umido, infatti, è valorizzato non solo tramite la produzione di bio-olio e biometano ma anche con il recupero e il trattamento del suo contenuto di acqua, pari a circa il 70%. Parliamo, dunque, di un sistema in grado di generare complessivamente grandi vantaggi per la collettività.

DALLA COLZA AI RIFIUTI: LA SVOLTA PER L'AMBIENTE