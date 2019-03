Quali sono i Paesi dove l'economia circolare è più forte

BIOMASSE, CIBO E ALCOLICI: LA ROAD MAP DI OLANDA E SCOZIA

I Paesi Bassi, invece, sono considerati tra i più illuminati fautori dell’economia circolare e si sono posti l’obiettivo di adottare un sistema circolare entro il 2050. Focus di questa iniziativa cinque settori ben determinanti come biomasse e cibo, plastiche, industria manifatturiera, edilizia e beni di consumo. Anche la Scozia ha identificato alcuni settori in cui implementare l'economia circolare: i settori della birra e del whisky e l’industria ittica potrebbero ridurre i costi da circa 6,5 milioni a 1 miliardo di dollari all’anno grazie a questo approccio, mentre il settore della rigenerazione, che attualmente contribuisce con 1,1 miliardi di dollari all’anno al Pil scozzese, potrebbe contribuire con 1,7 miliardi di dollari all’anno entro il 2020. Il governo si è inoltre adoperato per migliorare la gestione dei rifiuti nell’edilizia e nel settore delle costruzioni e per aumentare il riutilizzo delle attrezzature nelle infrastrutture energetiche.

IL RUOLO DEI PAESI NON OCSE

I Paesi non Ocse assumeranno un ruolo centrale nello scenario mondiale dell’economia circolare solo se saranno in grado di emulare direttamente i sistemi di modello virtuosi già strutturati dalle nazioni avanzate. «Se vogliamo affrontare seriamente questo problema, non possiamo limitarci a pensare solo in termini di decisioni che riguardano il mondo industrializzato. I 35 Paesi dell’Ocse insieme rappresentano solo il 17% della popolazione mondiale, ma producono il 63% del Pil globale», afferma Descalzi. «La disparità è più che mai evidente in Africa, che sostiene il 17% della popolazione mondiale ma contribuisce solo per il 3% al Pil globale, nonostante abbia più riserve di petrolio e gas degli Stati Uniti e un enorme potenziale in termini di produzione di energia solare ed eolica».