Con Inhabits la città leggera atterra al Fuorisalone

ll Castello Sforzesco si trasforma nella città del futuro: leggera, temporanea, flessibile, intelligente. Dal 17 al 22 aprile, in occasione del FuoriSalone 2019, i 10.000 mq adiacenti alla fortificazione meneghina del XV secolo, tra via Beltrami e Piazza Castello, ospitano Inhabits 2019, un'esposizione dedicata alle house units del futuro, moduli abitativi innovativi, leggeri e autosufficienti, un concentrato di design ed architettura, tra tecnologia e soluzioni alternative e innovative per l'abitare domestico e per la vita negli spazi urbani.

UNA CITTÀ NELLA CITTÀ

Presentata da DDN, in collaborazione con Killer Kiccen e Unconventional Events, l'esposizione (43 esibitori, 25 talks e 15 workshops) sarà un’innovativa design city allestita, che ospiteranno a residenze, strutture dedicate al business e all’ospitalità, wellness e ristorazione. In particolare, le house unit e gli spazi funzionali offriranno una visione sulle città del futuro in cui poter scoprire le novità in termini di tecnologie e soluzioni, i prodotti di ricerca, con la possibilità di dialogare con architetti e aziende.

DALLE ABITAZIONI ALLE LIVING UNIT

Protagoniste dell'esposizione saranno le living unit: facili da costruire e trasportare propongono delle vere e proprie innovazioni in termini di materiali, tecniche di montaggio, tecnologie per la domotica e per l’efficienza energetica. Realizzate da studi e aziende italiane ed internazionali sono concepite per rispondere a diverse esigenze: dalla casa vacanze alle abitazioni temporanee. Le house unit saranno inoltre affiancate da spazi "satellite" dedicati a aree tematiche dove sarà invece possibile ammirare da vicino prodotti, allestimenti, tecnologie e soluzioni legate all’ambiente domestico e urbano.