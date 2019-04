Come si creano mobili e materiali da costruzione dai rifiuti

DAI FONDI DI CAFFÈ AI FUNGHI COMMESTIBILI

Autogrill non è la sola società italiana impegnata nell'economia circolare nel settore del caffè. Lavazza, ad esempio, assieme a Novamont negli scorsi anni hanno portato avanti un progetto di raccolta e riutilizzo di fondi esausti di caffè come supporto per la produzione di funghi commestibili. Durante i sei mesi di Expo i fondi di caffè – raccolti giornalmente da Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali) nel punto ristoro della Lavazza - sono stati miscelati con spore e posti in speciali silos. Grazie a una procedura particolare sperimentata in Francia per ogni chilo di fondi di caffè sono stati ottenuti 300 grammi di funghi commestibili della famiglia Pleorotus Ostreatus. I fondi di caffè, infatti, sono particolarmente adatti a essere utilizzati come compost perché sono ricchi di sostanze nutrienti, mentre il materiale di scarto ottenuto dopo le diverse fioriture dei funghi è stato utilizzato come concime per le coltivazioni agricole.

ANCHE I PANNOLINI HANNO UNA SECONDA VITA

Passando dall'alimentare all'health care, la tecnologia permette oggi di riutilizzare quei rifiuti sanitari che fino a oggi nessuno è riuscito a riciclare. Come i pannolini: anch'essi possono diventare materia prima ritrattata per arredi urbani, utensili domestici, materiali da costruzione e persino cavi sottomarini. Pannolini e assorbenti, infatti, sono considerati un problema ambientale: in Italia ogni minuto se ne utilizzano circa 7.000, che in 12 mesi vanno a formare una montagna di 900.000 tonnellate che finisce dritta nell’immondizia indifferenziata, anche se 12 milioni di italiani sono serviti da una raccolta differenziata ad hoc per i prodotti assorbenti, soprattutto nel Nord Est e in alcuni comuni nel Centro Italia e in Puglia.

LA FRONTIERA DEL RICICLO SI ALLARGA

Questi dati sono ben noti ai tecnici di Fater Smart, un impianto della società Fater Spa, joint venture tra Procter & Gamble e gruppo Angelini che produce le linee Pampers, Lines e Tampax. L'impianto, unico al mondo, è in grado di trattare, a regime, 10.000 tonnellate l’anno di prodotti assorbenti usati, servendo una popolazione di circa 1 milione di persone. Se la tecnologia di Fater Smart entrasse a pieno regime, in Italia si riuscirebbe a evitare un volume di rifiuti pari a 2 volte quello del Colosseo, emissioni di Co2 pari a quelle generate ogni anno da 100.000 automobili e a produrre 270.000 tonnellate l'anno di materia prima riciclata di elevata qualità.