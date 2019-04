Eni al Fuorisalone 2019: appuntamento all'Orto di Brera

IL RUOLO DI VERSALIS PER L'ECO-DESIGN

Ad esempio attraverso Versalis, società chimica di Eni, il gruppo considera la circolarità come un driver strategico applicato ai processi e ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, attraverso tre direttrici: la diversificazione del feedstock, l'eco-design, e lo sviluppo di tecnologie di riciclo dei polimeri. Sul fronte dell'eco-design, ad esempio, Versalis sviluppa soluzioni integrate volte a migliorare l'efficienza delle risorse lungo il ciclo di vita e la riciclabilità dei manufatti. Un esempio in questo senso è il progetto di filiera per lo sviluppo di erba sintetica completamente riciclabile.

ERBA SINTETICA E FRIGORIFERI GREEN

Oggi, infatti, l'erba sintetica, utilizzata soprattutto per la realizzazione di impianti sportivi e nell'arredo urbano e per i giardini privati, quando si deteriora finisce in discarica o viene addirittura incenerita. Per aumentare la circolarità di questa applicazione, Versalis, in qualità di fornitore della materia prima (polietilene), è partner di un progetto per sviluppare erba sintetica completamente riciclabile, che può essere riciclata ed utilizzata poi in settori che richiedono anche elevati standard di qualità. La filiera di produzione è in questo caso tutta italiana e, oltre a Versalis, coinvolge anche Radici Group, come produttore del filato, e Safitex, come produttore del tappeto (Eco Next). Tutte e tre le società hanno ottenuto anche l'attestato di Product Environmental Footprint (PEF) ed è in corso una valutazione per l'ottenimento del marchio “Made Green in Italy”.

IL FRIGORIFERO È TUTTO FATTO DI UN UNICO MATERIALE

Versalis è impegnata inoltre nella filiera per la produzione di frigoriferi "green". Ad oggi, infatti, il frigorifero è costituito da materiali eterogenei e non facilmente separabili che ne rendono problematica la riciclabilità. In quest'ottica, la società del gruppo Eni ha avviato una collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano (POLI.design) per realizzare il concept design di un frigorifero monomaterico costruito soprattutto con polimeri polistirenici che vanno a sostituire l'acciaio, con un opportuno polistirene antiurto, e l'agente coibente in poliuretano con un polistirene espandibile (EPS) ad alte performance di isolamento termico.