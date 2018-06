Rallentano ad aprile produzione, fatturato e ordinativi

Gli ordinativi hanno confermato un discreto ritmo di espansione, +4,1%, ma in decelerazione di 8 decimi di punto. In rallentamento anche il fatturato che ha segnato +3,5% annuo, 4 decimi in meno rispetto al mese precedente. Il primo mese del secondo trimestre ha confermato il rallentamento, in corso dall’inizio dell’anno, di produzione, fatturato e ordinativi.