Com'è andato il commercio estero ad aprile 2018

I dati di aprile 2018 hanno mostrato una stazionarietà nella variazione annua dell’export e una lieve ripresa dell’import. La variazione annua della media mobile trimestrale è stata pari a +2,7% per le esportazioni e a +3,1% per le importazioni. La dinamica di export e import continua a essere sottotono nel 2018 rispetto al 2017. Il mese di aprile ha mostrato una stabilizzazione delle variazioni annue, ma non si registra alcuna inversione positiva nella recente tendenza al rallentamento.