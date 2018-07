Qual è l'andamento del Pil delle economie avanzate nel primo trimestre 2018

Nel primo trimestre si è rafforzata la crescita del Pil esclusivamente negli Stati Uniti, mentre è rallentata nel Regno Unito, in Giappone e nell’Area euro. Nel Regno Unito l’espansione del Pil è stata pari a +1,2% annuo rispetto al +1,3% del trimestre precedente. Negli Stati Uniti si è registrata un’espansione del 2,8% rispetto al +2,6% del quarto trimestre; nell’Area euro la variazione è stata pari al +2,5%, 3 decimi in meno rispetto al quarto trimestre 2017; in Giappone il prodotto è cresciuto dell’1,1% nel primo trimestre, 8 decimi in meno rispetto al precedente trimestre.

*Fonte: elaborazioni CER su dati Datastream.