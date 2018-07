Qual è l'andamento dell'export delle economie avanzate ad aprile

L’indice dell’export delle economie avanzate è cresciuto del 4,2% su base annua, in accelerazione rispetto al +2,5% del mese precedente. Osservando la performance delle esportazioni dei Paesi avanzati si nota come ad aprile l’indice relativo all’export degli Stati Uniti sia cresciuto del 7,4% annuo, stabile rispetto a marzo. In ripresa ad aprile la variazione dell’export dell’Area euro (+3,9% annuo, contro +1,8% del mese precedente), mentre registra un balzo l’export del Giappone (+8,7% annuo, rispetto +2,6% di marzo).