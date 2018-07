Qual è l'andamento del Pil dei Paesi emergenti nel primo trimestre 2018

Crescita corale nei Paesi emergenti. L’economia cinese rallenta di un decimo nel primo trimestre 2018 e segna una crescita pari a +6,8%. Brillante la crescita indiana, +8,0% annuo nel primo trimestre, in accelerazione di 1,1 punti. Conferma l’espansione il Pil del Brasile nel primo trimestre dell’anno, ma decelera fino al +1,2%. In Russia l’economia è cresciuta anche nel primo trimestre 2018 (+1,3% annuo), in accelerazione di 3 decimi rispetto al trimestre precedente.