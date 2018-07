Qual è l'andamento della produzione industriale ad aprile

Il ritmo di espansione della produzione industriale mondiale è leggermente cresciuto in aprile, mostrando un incremento pari al 3,8% annuo. La produzione nelle economie emergenti ha segnato una crescita del 4,8%, in accelerazione rispetto a marzo. Invece, in decelerazione il ritmo di crescita della produzione nelle economie avanzate, pari al +2,9% ad aprile.