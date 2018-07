Tassi di riferimento delle banche centrali dei Paesi emergenti a giugno

Nel mese di giugno vi sono state due variazioni dei tassi di policy. In India il tasso guida è stato incrementato di 25 punti base, mentre molto più marcata è stata la crescita in Turchia, con il tasso cresciuto dall’8,00% al 17,75% per cercare di difendere dal deprezzamento la Lira turca. I tassi di policy sono, quindi, pari al 17,75% in Turchia, al 7,25% in Russia, al 6,5% in Brasile e Sud Africa, al 6,25% in India e al 4,35% in Cina.