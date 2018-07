L'indice di fiducia delle imprese manifatturiere a maggio

IL GRAFICO DEL GIORNO

Tassi di riferimento delle banche centrali dei Paesi emergenti a giugno

I tassi di policy sono pari al 17,75% in Turchia, al 7,25% in Russia, al 6,5% in Brasile e Sud Africa, al 6,25% in India e al 4,35% in Cina.