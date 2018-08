Le esportazioni per area geografica a maggio 2018

IL GRAFICO DEL GIORNO

Qual è l'andamento della produzione industriale nell'Eurozona ad aprile

I dati mostrano un’espansione su base annua. In Italia si è registrata una crescita del 2,9% annuo, in Spagna del 2,1%, in Germania del 2,2% e in Francia del 3,0%.