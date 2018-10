Andamento ordinativi imprese a luglio 2018

Gli ordini totali sono cresciuti del 2,2%, variazione su base annua della media mobile trimestrale, in rallentamento di 1,4 punti rispetto a giugno. A luglio la componente domestica degli ordini ha mostrato una crescita dell’1,7%, contro +2,7% in giugno. Più positiva, ma pur sempre in decelerazione, la componente estera, che segna un +2,8% annuo, dopo il +4,8% del mese precedente.