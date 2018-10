Il commercio estero a luglio 2018

I dati di luglio 2018 hanno mostrato un miglioramento nella variazione annua dell’export e dell’import. La variazione annua della media mobile trimestrale è stata pari a +3,8% per le esportazioni e a +5,8% per le importazioni. Tuttavia, la dinamica del commercio continua a essere sottotono nel 2018 rispetto al 2017. Nei mesi di giugno e luglio si è registrato un miglioramento nella crescita sia delle importazioni che delle esportazioni. Tuttavia, la crescita dell’import continua a essere più rapida e ciò potrebbe impattare negativamente sui dati del Pil del prossimo trimestre così come successo per i dati del secondo trimestre.