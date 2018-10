L'andamento del commercio mondiale a luglio 2018

L’indice del volume del commercio mondiale è cresciuto del 4,2% su base annua a luglio, in accelerazione rispetto al +3,6% di giugno. L’export delle economie emergenti ha accelerato il passo, mentre è in rallentamento quello delle economie avanzate. Nello specifico, l’indice dell’export delle economie avanzate è cresciuto del 2,8% su base annua, in rallentamento rispetto al +4,3% del mese precedente. L’indice relativo ai Paesi emergenti ha segnato un aumento del 5,1% annuo a luglio, in ripresa rispetto al +3,4% del mese precedente.