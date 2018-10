La produzione industriale nell'Area euro a luglio 2018

Tra i principali Paesi dell’Area euro solo in Italia si registra una contrazione della produzione industriale a luglio 2018. Infatti, in Italia si è registrata una contrazione pari allo 0,7% annuo, mentre la produzione è cresciuta in Spagna dell’1,7%, in Germania dello 0,8%, e in Francia dell’1,9%. Esclusivamente in Francia si è registrata un’accelerazione rispetto al dato di giugno.