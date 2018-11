Produzione, fatturato, ordinativi industriali ad agosto 2018

La produzione rallenta ulteriormente ad agosto e passa in territorio negativo. In rallentamento anche crescita di fatturato e ordinativi. La produzione ha segnato una contrazione dello 0,1% annuo della media mobile trimestrale, in decelerazione di 1 punto. Non si registrava una variazione negativa da luglio 2016. Gli ordinativi hanno decelerato fino al +0,6%, in rallentamento di 1,6 punti. In decelerazione anche il fatturato che ha segnato +3,5% annuo, 7 decimi in meno rispetto al mese precedente.