La liberazione di Raqqa vissuta dall'ex combattente Locatelli

DOMANDA. È stato disposto a morire per gli ideali di libertà, uguaglianza e solidarietà. In Occidente ormai un coraggio raro. Eppure nel battaglione internazionale delle Ypg ha trovato diversi italiani, altri europei e americani. Alcuni di loro hanno perso la vita. Se li aspettava tutti questi volontari disposti al sacrificio?

RISPOSTA. In questi anni gli italiani nelle unità Ypg sono stati una ventina. Sì, si è sempre un po' stupiti a incontrarli in quel contesto, ma presi su scala nazionale non sono poi molti. Entrare nella resistenza curdo-siriana significa anche continuare a combattere per il progetto di confederalismo democratico della Rojava, la nostra formazione non è solo militare ma culturale. E mi ha sorpreso, una volta lì, che diversi stranieri non fossero mossi da questa coscienza politica.



Ma allora perché si erano arruolati tra i curdi? Le Ypg non pagano, al contrario di altri eserciti e gruppi armati in Siria.

Solo il volo di ritorno è rimborsato, non esistono mercenari nelle Ypg e, per i controlli e il modus operandi, è improbabile anche che ci siano infiltrati delle intelligence straniere. Diversi occidentali si erano uniti non per fare i contractor, io stesso non avrei mai accettato di combattere al fianco di mercenari. Semplicemente volevano rendersi utili, fare qualcosa in concreto contro i terroristi che uccidevano innocenti negli attentati e tra le minoranze perseguitate come gli yadizi.



A proposito di terrorismo, nel libro e nei dibattiti non smette mai di ripetere come la minaccia non fosse confinata alle terre occupate e poi liberate. Ma è piuttosto una «mentalità», «l'espressione di un pensiero violento ed egoista» che riemerge sotto bandiere diverse. Cosa vede dietro l'etichetta dell'Isis?

Per me l'Isis ha la stessa mentalità del terrore sfociata in Italia nella tentata strage di Macerata fatta da Luca Traini o nel gesto di chi scaglia sassi dai cavalcavia. È la storia che si ripete, qualcosa di molto più diffuso e contagioso di una realtà localizzata negli ex territori dell'Isis. È un modo di pensare, si riflette anche nella criminalizzare una donna - succede anche in Italia - perché troppo poco vestita: per me è questa la chiave di lettura dell'Isis.



Alla fine è la banalità del male del nazismo, sfogare la violenza su capri espiatori. Perché stavolta il mostro si è manifestato in Iraq e in Siria?

In realtà, l'Isis dall'Iraq e dalla Siria ha attecchito velocemente anche in Nigeria, tra gli affiliati di Boko Haram, in Libia e in diversi altri Stati con cellule, in Europa e tra i circa 40 mila combattenti stranieri che si stimano confluiti tra i jihadisti. Le condizioni perché il fenomeno riemergesse in quella regione sono state create dall'invasione americana dell'Iraq nel 2003.