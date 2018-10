Cambridge Analytica e Brexit, le mani della politica su internet

Il data mining, l'estrazione di dati incrociati, si fa da anni nel marketing per fini sia commerciali sia elettorali. Facebook, a causa degli scandali se non altro per mancati controlli, ha disposto dei blocchi. Voi riuscite ancora a raccogliere dati per gli algoritmi sulla piattaforma di Zuckerberg o vi siete fermati?

No, continuiamo a creare e perfezionare algoritmi ma per noi è molto più difficile di prima, oltre che sbagliato. Facebook non vuole far sapere alla gente cosa sa dei dati che possiede. Noi dicevamo da anni quanto accadeva con le informazioni degli account, ma eravamo troppo piccoli. Le nostre ricerche proseguono perché chi è su Facebook può scegliere personalmente di condividere o meno i like e i post con il Centro psicometrico, il consenso è dato nei contratti con i partecipanti alle ricerche.

Con il flusso di internet anche il giornalismo, soprattutto quello online, si è piegato al marketing. Per avere ricavi spesso indispensabili, si inseguono i Google trend, riportando non ciò che è più importante come notizia, ma ciò che è più seguito. Anche questa, in fondo, è profilare lettori: che ne è dell'informazione come servizio pubblico?

Ne ho discusso anche con altri giornalisti nel mondo e in effetti le dinamiche dell'online e le leggi del mercato vi spingono ad agire come addetti al marketing. La questione dell'integrità dell'informazione non è mai stata attuale come di questi tempi, non risparmia neanche istituzioni del giornalismo come la Bbc. Per i britannici una fonte da sempre autorevole, tradizionalmente molto affidabile e solitamente neutrale. Eppure non ha coperto la notizia delle illegalità commesse per il referendum sulla Brexit.



Allora è vero che il medium è sempre più il messaggio, per tutti?

Da un giorno all'altro la Bbc ha perso credibilità, quando ci sono crisi l'opinione pubblica va ancora a informarsi su fonti credibili o ritenute tali. Nel complesso credo che il messaggio resti più importante del mezzo che si trasmette l'informazione. Il contenuto pesa ancora di più.