Nour e il figlio che non vede crescere

DOMANDA. Un'odissea nell'odissea. Siete partiti almeno tutti insieme dalla Siria?

RISPOSTA. No. Dovevamo scappare per le bombe e ci siamo dispersi. Nella fuga non potevo prendermi cura di entrambi i figli. Così Mira è venuta con me e i miei genitori, lungo la rotta dei Balcani. Adnan è stato preso in carico dai nonni paterni che hanno raggiunto la Gran Bretagna. Pensavamo di riunirci, alla fine eravamo tutti al salvo in Europa. Invece è andata diversamente.



Vi siete almeno rivisti in questi lunghi quattro anni?

Non mi fanno entrare in Gran Bretagna, neanche per una visita. Adnan invece è venuto due volte in Germania, ma è stato uno strazio: fa male anche al bambino riabbracciarmi e dover subito allontanarsi. Sta crescendo così. Vive con mia cognata, anche lei è a Londra ma ha la sua famiglia. E poi è diverso: un bambino di sei anni ha bisogno di una madre.



Con tuo marito invece riuscite a incontrarvi?

No, ci parliamo e ci “vediamo” da quattro anni con il telefono e attraverso Internet. C'è chi mi dice: «Trovatene un altro». Ma come si fa a parlare così? Amo Mohamad, ci amiamo. Voglio solo lui. Voglio tornare con mio marito e con mio figlio. È davvero dura.



Mohamad prima della guerra era un insegnante di matematica, ora lavora come addetto alle pulizie negli hotel di lusso di Abu Dhabi.

E io avevo terminato gli studi in ingegneria e cercavo lavoro. In Siria vivevamo con la famiglia di lui, stavamo bene insieme. La guerra è stata un trauma.

Come il viaggio per arrivare in Europa. In Germania ha trovato opportunità di lavoro?

Materialmente non mi manca nulla. Siamo stati subito riconosciuti come profughi, ci hanno dato un piccolo appartamento, ho un budget per le spese e frequento un corso di lingua tedesca per poter, in prospettiva, tra qualche anno iniziare a lavorare. Ma purtroppo non riesco a concentrarmi su questi obiettivi. Ho il pensiero fisso della famiglia da riunire.