Oscar Di Montigny su umanesimo digitale e politica

Si fa più politica sui social che per strada, in mezzo alla gente. Che importanza hanno oggi i social media nella comunicazione politica?

Non si fa politica, ma propaganda. Al contempo la gran parte delle persone ignorano gli effetti delle piattaforme sociali, viviamo l'illusione dell'abbondanza dell'informazione senza sapere che non sappiamo gestire questa abbondanza, non leggiamo più un articolo da inizio alla fine, siamo il decimo Paese per analfabetismo funzionale.

Quindi alla fine chi maneggia gli strumenti ha gioco facile?

Abili gestori delle dinamiche digitali hanno trasformato una disciplina nobile come la politica in un'arena di sportivi mediocri, e alla gran parte della gente piace andare al Colosseo e volgere il pollice in basso o in alto convinta di aver deciso qualcosa. È una situazione molto critica. Basti pensare che Donald Trump sta avviando una commissione scientifica per negare il climate change e noi parliamo della fascia di capitano di Icardi.

Alla fine, però, vince usa meglio i social, come Salvini.

È molto abile e capace di utilizzare quella meccanica, di sfruttare i bias cognitivi, di parlare a emozioni e pancia e meno all'intelletto, di approfittare di uno stato incosciente di paura e preoccupazione. Non è bravo, è bravissimo e ha uno staff tecnicamente molto preparato. Peraltro Salvini non mi dispiace nemmeno come figura.

In che senso?

Mi pare intellettualmente onesto, anche se non condivido tutte le sue idee. Il problema è che non ci sono alternative, nessuno di valido. Osservo un'offerta politica di livello veramente basso, tutta focalizzata sul breve termine, e qui i social sono perfetti.