Gloria Germani: «Anche la scienza è con Greta Thunberg»

DOMANDA. Contesta da tempo le dinamiche del modello di sviluppo occidentale che lei, come filosofa, rimanda a radici profonde. Cosa lo ha reso dominante?

RISPOSTA. L'origine è stata la convinzione che la civiltà occidentale attraverso la scienza cartesiano-newtoniana fosse superiore, più avanzata delle altre. Così, attraverso il colonialismo e l'industrializzazione, l’intero Pianeta sta subendo dei danni enormi. Ha avuto effetti devastanti su una civiltà con tutt'altra tradizione millenaria come l'India, che negli ultimi 25 anni è cambiata completamente.



Centinaia di scuole indiane hanno aderito, come in altri 112 Paesi, allo sciopero per il clima. Come ha trovato l'Asia al suo arrivo?

Quando arrivai in India nel 1986, era veramente un altro mondo. L’idea di materia non esisteva, tutto era energia interconnessa e impermanente. Vita e morte erano aspetti di un'unica cosa. Quella orientale è una visione della realtà radicalmente diversa dalla nostra, diversa anche da quella degli antichi greci e i romani che non corrisponde però neanche all'attuale visione occidentale. La crisi climatica è la cartina di tornasole del sistema di vita moderno.



L'economia che brucia le risorse del Pianeta, provoca surriscaldamento globale e squilibri sociali enormi può essere considerata modernità?

Si pensa che lo sia, anche se la «scienza economica» di oggi è stata inventata nel tardo '700. In realtà anche Aristotele parlava di economia ma non della crescita. Si riferiva alla «norma della casa», a un'economia della permanenza.

Che è poi quella del movimento dell'Economia della felicità.

Una delle massime della decrescita di Helena, o anche di Serge Latouche, è: «Chi crede che una crescita infinita sia possibile in un Pianeta finito è un pazzo oppure un economista». Ne L’economia è una menzogna, uno degli ultimi libri di Latouche, si sostiene che il libero mercato «è la libera volpe nel libero pollaio». Per fermare questo disastro occorre localizzare, riportare l’economia a casa e dentro i limiti. Una bocciatura di questa civiltà della scienza e dell’industria.