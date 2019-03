Otto cose da sapere sulle vittime di abusi infantili

«Anche in clinica si vede che si possono instaurare dei legami che rimangono a lungo. In questo caso specifico, poi, la morte di Michael Jackson è avvenuta prima della brusca presa di coscienza che ha determinato il coming out successivo. Prima questa consapevolezza non c'era, anche se loro erano cresciuti, c'era l'idea di un rapporto molto speciale, molto paritario, perché Jackson faceva in modo di creare questa illusione, si mostrava come un bambino in mezzo ai bambini. Non si possono giudicare le reazioni se stanno all'interno di questa non consapevolezza che sei stato abusato».