Con questi compagni abbiamo pensato che invece proprio il restringimento del campo democratico e della partecipazione sia una delle cifre del presente e che benché il Partito democratico non sia mai nato, questo non vuol dire che non ci sia bisogno di un partito che promuova la democrazia e la partecipazione. Dico questo perché siamo convinti del fatto che l'essere cittadini non possa ridursi a mettere una croce ogni cinque anni su un foglio di carta. Siamo convinti che alla visione del mondo della Lega non possiamo rispondere con la subalternità di chi dice «l'immigrazione è diminuita grazie a noi», ma che invece una forza di sinistra come il Partito democratico abbia il dovere di rilanciare sul tema e porsi come soggetto che organizza e rappresenta anche gli immigrati. Questo perché c'è un altro grandissimo nodo: in Italia abbiamo 5 milioni di persone che lavorano, pagano le tasse, ma non hanno diritto di voto. Questi sono proprio gli immigrati.

Siamo convinti serva ricostruire la democrazia di questo Paese attraverso una legge di attuazione dell'articolo 49 che comprenda anche un finanziamento pubblico e che il pericolo più grande per l'Italia sia il senso di disgregazione del tessuto sociale dovuto a una mancata interazione tra classi e gruppi diversi. Siamo convinti che la destra la si sconfigga rafforzando la partecipazione. Naif? Non credo. Il punto di cui però parlavo prima è che di queste cose non ci è dato di parlare. Negli ultimi giorni mi hanno chiamato molti giornalisti, mi hanno fatto molte domande e mi sono accorto che (tranne in alcuni casi) nel momento in cui ho cercato di parlare di questi argomenti, l'intervistatore di turno mi diceva «vabbè, ma preferisci Renzi o Bersani? Minniti o Richetti?». E se, come ho fatto, si risponde dicendo «non è quello il punto», dall'altra parte arriva un «dai, dammi un po' di ciccia». Questo credo avvenga perché molti giornali hanno pensato che rendendo più semplice “la trama” e ammiccando a una visione della politica come se fosse un reality avrebbero venduto di più. In una parola, hanno rinunciato alla complessità.

La nostra candidatura (parlo di nostra non perché io abbia un ego particolarmente smisurato, ma perché veramente siamo un gruppo che cerca di lavorare sempre insieme) si infila proprio nel solco della riscoperta della complessità del mondo, delle sue sfaccettature e delle sue metamorfosi. Siamo convinti che per fare questo serva riazzerare il partito e rifondarlo non per giovanilismo, ma perché è una macchina che così non funziona. Non abbiamo un centro studi, non abbiamo uno strumento che permetta di conoscere la discussione che avviene nelle sezioni, non abbiamo neanche una scuola di formazione. Vogliamo riscrivere lo statuto per modificare anche le primarie e per capire come debba essere strutturato un partito che possa porsi come soggetto ricostituente del Paese e di un'Europa che va salvata da se stessa. La logica banale e banalizzante del “populisti contro responsabili” va combattuta perché banalmente non è reale. Non è reale perché buona parte delle sinistre europee che promuovono questa visione altro non sono (sebbene non lo ammetteranno mai) che populisti di sinistra, affatto diversi dai loro avversari. Per farlo, quindi, è necessario che una classe dirigente che si è misurata con il governo del Paese negli ultimi 20 anni, si levi di torno. Perché se i poveri sono saliti sopra quota 5 milioni, la colpa non può essere di chi governa da 4 mesi. Se alla caduta del governo Berlusconi la sinistra abdica alla propria funzione preferendo soluzioni “tecniche” facendo finta di non sapere che non esiste il “non-politico”, poi arriva alle elezioni e perde. Perché è stucchevole che la cifra dell'attuale classe dirigente sia lo stupore (o il finto stupore) davanti a ogni sconfitta. Caro Caldarola, il problema è che non siamo ragazzi maleducati, ma ragazzi che si sono stancati della crassa banalità e della stupidità della nostra classe dirigente.

Un abbraccio,

Dario