Cari democratici, fidatevi: senza Matteo Renzi c'è vita

Così come quando si è trattato di decidere a chi cedere il proprio ticket alle ultime primarie la scelta è ricaduta sul mite Maurizio Martina e non su Lorenzo Guerini, e quando si è trattato di imporre un governatore per l’Emilia-Romagna è toccato all’ex bersaniano Stefano Bonaccini (mentre si chiedeva un passo indietro al fedele Matteo Richetti) è così via, all’infinito, finché del Giglio magico non rimarrà nemmeno lo stelo e dei renziani che hanno consumato scarpe e carriere rincorrendo le scelte di un eterno perdente non rimarrà manco l’ombra (eterno, sì, perché il famoso 41% delle Europee 2014 arriva cinque mesi dopo la sua prima elezione a segretario e non è ragionevole ritenere che quel risultato sia attribuibile esclusivamente alla sua segreteria).

Il piano renziano di smantellamento del Partito democratico preliminare al suo totale annientamento avrebbe potuto funzionare non fosse che sotto la pioggia di proiettili esplosi, invece che morire l’animale è entrato in coma, in un Paese in cui il suicidio assistito non è assolutamente contemplato. Nonostante tutti si augurino, arrivati a questo punto, che il Pd si dissolva, nessuno si assume la responsabilità di staccare la spina, di compiere quel gesto che proprio non appartiene alla loro cultura di cattolici perbene. Non funziona ormai da anni, non cammina, non parla, forse nemmeno ragiona. È attaccato solo alla macchina dei gazebo ma pur sempre respira. E finché respira, continuerà a respirare. E finché avrà fiato in gola, Matteo Renzi non potrà ambire a un suo superamento e dovrà continuare a rimandare la nascita di un suo partito personale a corrente unica e non alternata.