Autostrade per l'Italia risponde a Lettera43.it

Gentile redazione di Lettera43.it,

contrariamente a quanto scritto nell’articolo Per Toninelli i Benetton non sono più il male assoluto segnaliamo che Autostrade per l’Italia non ha percepito alcun euro dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la ricostruzione del Ponte Morandi. Al contrario, come disposto dal Dl Genova, la società ha finanziato interamente le operazioni di demolizione e di ricostruzione, versando al commissario Bucci le risorse richieste, per un totale di 439 milioni di euro. Vi preghiamo dunque di rettificare l’articolo in tal senso.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti

Ufficio Stampa di Autostrade per l’Italia