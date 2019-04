Cairo ci scrive su Spagna e Blackstone

All'attenzione del Direttore

Scriviamo in relazione all’articolo Cairo teme Blackstone e mette in vendita la Spagna pubblicato su Lettera43.it oggi, 18 aprile 2019. Le notizie riportate nell’articolo sono non corrispondenti al vero. Non esiste alcuna ipotesi di vendita di Unidad Editorial, che è strategica per il Gruppo Rcs. Unidad ha conseguito nel 2018 risultati in forte crescita, con un margine operativo lordo di circa 45 milioni di euro (+39% rispetto al 2017), ha sviluppato un importante progetto editoriale digitale, opera in un paese che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita economica e si rivolge - su temi di sport, attualità ed economia - alla grande platea del pubblico di lingua spagnola. Rcs ha già pubblicato l’avviso di convocazione di un’assemblea dei soci per il 14 maggio 2019 al fine di deliberare, tra l’altro, in merito all’aumento del numero dei consiglieri, con una proposta del Consiglio di Amministrazione di incrementare tale numero da 11 a 12, con la nomina di Stefano Simontacchi, a conferma degli eccellenti rapporti. Sono altresì non corrispondenti al vero le informazioni riportate con riferimento al contenzioso con Blackstone, avviato da RCS per prima in Italia. Ai sensi dell’art. 8 della Legge sulla Stampa, esercitiamo con la presente il diritto di rettifica, chiedendoVi di procedere tempestivamente alla pubblicazione della presente.

Distinti saluti,

Rcs MediaGroup S.p.A.