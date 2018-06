Come devono reagire i media per scongiurare il "seme del dubbio"

Non si tratta ovviamente di interferire con il sacrosanto diritto di cronaca della stampa, quanto di «seminare il dubbio», come concluse bruscamente il suo compagno di viaggio. Una tattica, certo, che in alcuni casi può essere vista come legittima: mettere in dubbio fonti non dichiarate, pretendere maggiore chiarezza su alcuni dettagli, “smontare” eventuali accuse rispondendo con l’evidenza dei fatti o con dati inattaccabili. Ognuno fa il suo mestiere, controbattere alle certezze di un collega giornalista rappresentando la posizione di un’azienda fa parte di quello del comunicatore.

THE DONALD COME GRILLO E IL CAV. “Seminare il dubbio” può però diventare un’attività radicalmente più estrema e soprattutto polarizzante. Può significare, nella riflessione di Edgecliffe-Johnson, che i propri interlocutori vengano pervicacemente delegittimati, provocando uno squilibrio in una relazione che dovrebbe comunque mantenersi nei binari del rispetto reciproco. È quello che accade quando chi fa politica (il bersaglio polemico del giornalista è chiaramente Trump, ma possiamo ricordare anche le invettive di Beppe Grillo o le passate esternazioni di Silvio Berlusconi contro la categoria) bolla come falsità tutto ciò che viene riportato dai mezzi di informazione.

ATTACCO PERMANENTE A UNA CATEGORIA. Non si tratta più di reagire a un rischio reputazionale fornendo informazioni puntuali su un determinato tema, ma di attaccare in modo permanente un’intera categoria professionale. Lo si può fare come mero argomento retorico per galvanizzare i propri sostenitori (presentando una copertura mediatica negativa come la dimostrazione che si sta davvero facendo qualcosa che va contro lo status quo) oppure additando i media come “avversari” di cui diffidare.