Caso Sopaf, l'Inpgi chiede danni per 1 milione a 15 giornalisti

Giornalisti contro giornalisti: l'Inpgi, l'ente previdenziale di categoria, ha intentato cause civili contro una quindicina di colleghi per un valore complessivo superiore al milione di euro. La decisione è stata presa dopo che l'ex presidente Andrea Camporese è stato assolto con formula piena dalle accuse di corruzione e truffa nel processo milanese che ruota intorno alla finanziaria Sopaf. I colleghi a cui viene chiesto un milione di euro hanno scritto a vario titolo della vicenda. In alcuni casi le cause civili sono state intentate contro giornalisti non dipendenti, che non hanno quindi una testata a cui appoggiarsi per pagare gli avvocati ed eventualmente rifondare il danno.

L'ARTICOLO INCRIMINATO. A darne la notizia è il presidente è il presidente dell'Unci (e dell'Ordine della Lombardia), Alessandro Galimberti. I giornalisti coinvolti sono una dozzina a Roma. A Milano sono stati citati Frank Cimini e Manuela D'Alessandro, per un articolo comparso sul sito indipendente Giustiziami.it e a cui sono stati chiesti 75 mila euro. Nel pezzo incriminato si dava conto in maniera critica del fatto che nel processo Sopaf l'Inpgi avesse scelto di non costituirsi parte civile, al contrario di quanto fatto dalla cassa dei ragionieri che si trovava in una posizione simile. «I giornalisti saranno contenti?», si chiedevano i due colleghi.

«GIORNALISTI INCOERENTI». «Oggi Frank Cimini e Manuela D'Alessandro scoprono di essere stati citati sostanzialmente per aver provocato un danno», ha spiegato Galimberti, «l'Inpgi, per altro, si costituì parte civile nel processo in questione un anno dopo il pezzo incriminato». «Ogni giorno», ha poi aggiunto Galimberti, «la Fnsi (il sindacato dei giornalisti, ndr) fa pubbliche professioni di difesa della libertà di espressione, e da almeno due anni ha dichiarato guerra a quelle che vengono definite le querele temerarie. Sembra davvero incoerente che di fronte a una formulazione di critica giornalistica assolutamente pertinente l'Inpgi faccia un'azione di citazione a giudizio che somiglia molto alla temerarietà».