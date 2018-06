Cos'ha detto Salvini nell'intervista allo Spiegel

«Nel giro di un anno si deciderà se esisterà ancora un'Europa unita oppure no». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, in uscita il 23 giugno e anticipata sul sito web. «Se il tutto è diventato privo di senso», ha detto ancora Salvini, si vedrà in particolare nelle trattative sul bilancio e in occasione delle elezioni europee del 2019 (leggi anche: Vaccini obbligatori, nuovo strappo tra Salvini e il M5s).