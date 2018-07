La comunità web del M5s non sostituirà mai la Pontida leghista

La foga con cui una non-notizia come questa è stata coperta dai grandi media denota forse un atteggiamento da cui facciamo fatica a distaccarci: l’attrazione per il digitale (opposto a tutto ciò che sa di “analogico” o vecchio stampo, come manifesti e comizi) senza però rinunciare all’illusione che “il popolo della Rete” sia un’entità astratta diversa dalla società reale.

M5S, UN AGGREGATORE TRASVERSALE. Nessuno di noi ammetterebbe che il web non va presidiato. Permane però il sospetto verso tutto ciò che è confinato in una sfera così intangibile da dar luogo a connessioni mediate esclusivamente da uno schermo. E e a forme-partito, come nel caso del Movimento 5 stelle, che vanno oltre il concetto di “partito liquido” per raggiungere lo status di aggregazione trasversale di istanze sociali, di cui Beppe Grillo e i suoi sono stati formidabili collettori.

TUTTO NATO NEI BAGNI DI FOLLA. Il Movimento nasce però dai bagni di folla del suo leader carismatico (come non citare le immagini di Beppe Grillo in una Piazza Maggiore gremita durante il primo V-Day a Bologna, l’8 settembre 2007) e anche nelle ultime campagne elettorali si è distinto per la sua capacità di “riempire le piazze”.