Freccero sulla Rai: «Non voglio cancellare nessun telegiornale»

Quasi in contemporanea sono arrivati i comunicati del Cdr del Tg2 e dell'Usigrai. Il secondo particolarmente puntuto: «Dov'era il consigliere Freccero, tra i dirigenti alla guida della Rai di questi anni, quando venivano erosi gli spazi informativi del Tg2? Perché parlarne ora con il cda in imminente scadenza in tempi che hanno il sapore dello scaricabarile, delle ricollocazioni o, peggio, della preparazione del terreno a nuove occupazioni?».

I NOMI IN CORSA PER LA DIREZIONE GENERALE

Già. Perché sullo sfondo la partita è quella del rinnovo dei vertici della televisione pubblica. Il 18 luglio il parlamento è chiamato a eleggere i quattro consiglieri di sua competenza. E il 19 luglio i dipendenti Rai sceglieranno il proprio rappresentante (leggi anche: Quando si nomina il cda della Rai 2018). Ma fonti interne all'azienda, contattate da Lettera43.it, sono certe che il vero nodo, cioè l'accordo nella maggioranza sul nome del futuro direttore generale, verrà sciolto prima: «Se non si mettono d'accordo sul direttore generale, tutto il resto è fuffa». Le stesse fonti non esitano quindi a parlare di «totale subordinazione del parlamento alle scelte del governo, frutto della riforma del 2015 voluta da Renzi e che entra pienamente in vigore a partire da quest'anno». Per la direzione generale, secondo quanto risulta a Lettera43.it, i nomi in pole restano due e sarebbero entrambi "portati" dal M5s: Fabio Vaccarono, Country manager di Google per l'Italia, sponsorizzato in particolare dalla Casaleggio Associati. E poi Fabrizio Salini, ex direttore di La7 e prima ancora di Sky Uno, che piacerebbe soprattutto a Luigi Di Maio (leggi anche: Chi è Fabio Vaccarono, papabile direttore generale della Rai).

FRECCERO NON SI ESPONE SULLA PRESIDENZA

E per la presidenza, invece? In virtù della riforma del 2015, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Rai viene fatta dal cda stesso nell'ambito dei suoi membri, e diventa efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi, della commissione parlamentare di Vigilanza. Freccero sarebbe interessato a tale ruolo? O in alternativa, chi vedrebbe come più adatto? Il consigliere, in scadenza ma in corsa per un nuovo mandato, preferisce non esporsi ulteriormente: «Per favore, non è il momento di parlare. Tocca ad altri decidere. Se vengo eletto le dirò».