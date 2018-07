Dove mandare le candidature per il giornale di Mentana

Via alle candidature per il progetto di giornale online lanciato da Enrico Mentana. Il bando è rivolto agli under 33, una scelta che aveva suscitato il malcontento di molti fan e aspiranti giornalisti non più giovanissimi. «Eccoci, con qualche ora di anticipo. Potete inviare la vostra candidatura a partire da adesso a questo indirizzo mail: selezione.giornale@gmail.com», ha scritto su Facebook il conduttore, «chi lavorerà nel nuovo giornale on line dovrà saper fare il giornalista web a tutto tondo, avere adeguato background, passione per la scrittura, talento per le notizie, saper lavorare nei luoghi dei fatti, trasmettere in diretta, filmare e fotografare, conoscere l'impaginazione tecnica, la grafica del web, e avrà da subito un contratto giornalistico» (leggi "Il giornale di Mentana visto dal figlio"). L'apertura delle candidature è stata anticipata di un giorno. Nel post precedente, Mentana stabiliva il 10 settembre come ultima data disponibile per inviare «i vostri nominativi e spiegare perché volete esserci, cosa pensate di poter fare e sulla base di quali esperienze o studi (avrete capito che odio la parola curriculum)».

«NIENTE CO.CO.CO E NIENTE MANCETTE»

«Niente co.co.co, niente pagamenti a articolo, niente mancette», continua il giornalista, «voglio giovani, ma non metterò limiti di età a chi vuole partecipare alla selezione. A parità di valore sceglierò i più giovani, ma non voglio che nessuno pensi che un Ronaldo è restato fuori per limiti di età. Ma dev'essere un Ronaldo, se no saranno tutti under 33 (l'età di Cr7)».