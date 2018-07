Con Android l'Ue ha svelato il trucco dell'open source di Google

Ma a questo punto bisogna chiedersi anche dell'altro. Android è veramenteun software libero? Richard Stallman, uno dei padri del software Gnu e quindi dell'open source, se lo domandava sul Guardian già nel 2011. E la sua risposta era: no, anche se Android è migliore e «più buono» dei suoi concorrenti, non poteva comunque considerarsi un software veramente aperto. In particolare Stallman faceva già notare che «alcuni modelli di dispositivo sono progettati per impedire agli utenti di installare e utilizzare il software modificato. Le application non sono gratuite anche se sono state create da fonti gratuite e disponibili». A essere precisi la parte open source del codice era quella basata su Linux. In più, spiegava Stallman, «risultavano generalmente proprietari anche il Gps, la grafica 3D, la fotocamera, l'altoparlante e, in alcuni casi, il microfono».

SOFTWARE LIBERO? STRATEGIA DI METÀ ANNI 2000

Di fatto è quello che, sette anni dopo, ha affermato anche Vestager: «Ogni volta che Google realizza una versione di Android pubblica i codici sorgenti online, ma allo stesso tempo rende disponibili solo le funzioni di base, non include tutte le app». Per questo la commissaria ha concluso che «Android è incastonato in un ecosistema illegale». Del resto secondo la numero uno dell'Antitrust europeo, il business model di Android e il suo ruolo nel mondo Google sono frutto di una strategia precisa: «Google ha capito in anticipo che ci sarebbe stato il passaggio al mercato mobile. Ha realizzato quanto potesse essere un rischio e un'opportunità e, eravamo a metà degli Anni 2000, ha sviluppato una strategia». Quella strategia di fatto è un sistema operativo gratuito collegato al proprio motore di ricerca, al proprio browser e ad alcune delle migliori app sulla piazza ma a pagamento.