Giuseppe Cerbone è il nuovo ad del Sole 24 Ore

Giuseppe Cerbone è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Sole 24 Ore. Cerbone, ex ad dell'Ansa (dove era appena stato confermato), prende il posto di Franco Moscetti, che si era dimesso il 12 giugno. La nomina è arrivata alla fine di un cda contrastato: alcuni consiglieri propendevano infatti per altri nomi. Tra questi, Luigi Gubitosi, che aveva suggerito il nome di Carmine Perna, ex direttore generale di Mondadori France. Il nome di Cerbone, come quello del neopresidente Edoardo Garrone, nasce da una difficile mediazione tra le varie anime di Confindustria e ha avuto alla fine anche il placet del direttore generale Marcella Panucci.

RITORNO AL SOLE DOPO L'ANSA

Nato a Napoli nel 1958, si è laureato in Scienze dell'Informazione e specializzato in Computer Science e Artificial Intelligence negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il PhD e ha collaborato con l'Ames Research Center della Nasa e con NeXT Computer, società creata da Steve Jobs. Rientrato in Italia, dopo un'esperienza nel settore Ricerca e Sviluppo del gruppo IRI-Stet, ha ricoperto due volte gli incarichi di amministratore delegato e direttore generale all'interno del Sole 24 Ore. È stato al vertice dell'Ansa, dove è stato riconfermato quattro volte, a partire dal 2008. Impegnato nella ricerca e diffusione del know how tecnologico legato all'economia della conoscenza, è stato vice presidente dell'Istituto italiano di tecnologia, consigliere del presidente del Forum sulle telecomunicazioni e docente di Economics and Business Management presso l'Università Luiss di Roma. Da maggio del 2017 è anche presidente Fieg per le agenzie nazionali di informazione e vice presidente di PuntoIT, associazione no-profit per la diffusione di Internet in Italia e in Europa.