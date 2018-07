Avvenire contro Salvini sui Rom

L'EDITORIALE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

«Lascia perplessi il linguaggio di un importante ministro della Repubblica a proposito di una minoranza variegata presente in Italia da tempo, quella dei Rom», ha risposto Avvenire con un editoriale in prima pagina firmato da Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, «parlare come ha fatto Salvini di 30 mila persone che si ostinano a vivere nell'illegalità, definendole 'sacca parassitaria', suona pregiudiziale verso un'intera comunità, oltre che non corrispondente alla realtà». Impagliazzo ha sottolineato che «le parole sono importanti, hanno un valore e un peso». A maggior ragione «se si tratta di personaggi pubblici, addirittura di figure istituzionali, l'uso delle parole è ancora più delicato perché vengono diffuse, amplificate, giungono alle orecchie di un pubblico vasto» e «possono influenzare le opinioni pubbliche».