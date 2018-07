Chi è Marcello Foa, nuovo presidente della Rai

Il giornalista Marcello Foa è stato scelto dal governo M5s-Lega per ricoprire il ruolo di nuovo presidente della Rai. Foa, classe 1963, ha diretto nel 2010 il sito web del quotidiano Il Giornale. Nel 2011 ha abbandonato l'incarico per diventare direttore generale del gruppo editoriale svizzero Timedia Holding SA e del quotidiano Corriere del Ticino, il più importante quotidiano della Svizzera italiana, controllato da una Fondazione che dal 1891 ha come mandato la difesa della libertà di stampa e del pluralismo (leggi anche: Accordo nel governo per i nuovi vertici della Rai).