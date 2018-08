Perché Foa può essere presidente Rai anche senza voti

PARAGONE ILLUSTRA LA LINEA DEL GOVERNO M5S-LEGA

A confermare pubblicamente l'intenzione della maggioranza M5s-Lega di percorrere la strada dell'interim a Foa è stato Gianluigi Paragone, senatore pentastellato ed ex conduttore televisivo. Intervistato da la Repubblica, Paragone ha spiegato: «Le regole sono regole. Se la Vigilanza non ratificherà l'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai, il medesimo Foa - in quanto consigliere anziano - continuerà a presiedere il cda Rai fin tanto che in Vigilanza non si sboccherà la situazione». Paragone ha poi aggiunto: «Succede in tutti i consigli di amministrazione che la presidenza - in attesa di alcuni passaggi formali - tocchi al consigliere anziano. Non è colpa mia se il più anziano nel cda Rai è proprio Foa. Evidentemente la fortuna aiuta gli audaci. Certo non chiederemo a Foa di dimettersi».

QUEL RINGRAZIAMENTO SU TWITTER

Al voto su Foa in commissione di Vigilanza non hanno partecipato, pur rimanendo presenti in aula, i parlamentari di Forza Italia, quelli del Pd e quelli di LeU. Per gli azzurri ha fatto eccezione il presidente della commissione Barachini, che invece ha votato scheda bianca. Dopo la bocciatura, è toccato sempre a Paragone fare il primo commento a caldo: «Volevamo la Rai del cambiamento, l'opposizione ha detto no. Mi auguro che Foa non si dimetta». Il penultimo tweet dell'interessato risale al 31 luglio. Foa ringraziava il cda di viale Mazzini, che lo aveva formalmente nominato presidente. E attendeva «con rispetto» il parere vincolante della commissione di Vigilanza. Stesse parole utilizzate dopo la bocciatura (leggi anche: Chi è Barachini, nuovo presidente della Vigilanza Rai).