L'epopea editoriale di Daniela Santanchè tra debiti e licenziamenti

Ora Daniela Santanchè deve reintegrare, come ha sentenziato il tribunale, 16 giornalisti licenziati nel 2017 dalle sue testate Novella 2000 e Visto ed è da sempre alle prese, con le sue attività imprenditoriali, con troppi debiti e poco capitale. Eppure solo pochi anni fa voleva comprare l’Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci, e in perenne stato di crisi finanziaria; e ancora voleva portare in Italia, subito dopo l’attentato terroristico, il prestigioso settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Per la vulcanica ex deputata di Forza Italia, passata ora a Fratelli d’Italia, non c’erano limiti alla sua voglia di protagonismo.

LE RISORSE FINANZIARIE CHE NON CI SONO

Lei, partita dal nulla come venditrice di spazi pubblicitari, si è trasformata in editore nel 2014 con lo sbarco in Borsa della sua Visibilia editore. Ma se da un lato ci sono i proclami, i sogni e le intenzioni, dall’altro c’è la realtà. Occorrono soldi e capacità, cosa che finora nel suo percorso imprenditoriale Santanchè ha dimostrato ben poco. Perché un conto è l’ambizione, ma contrariamente alla vita politica per fare la business woman servono soprattutto risorse finanziarie e spirito imprenditoriale.

VISIBILIA EDITORE NON HA MAI PRODOTTO UTILI

La sua avventura nel mondo editoriale finora non è stata certo un successo. La sua Visibilia editore che pubblica le riviste Ville&Giardini, Ciak e Pc Professional non ha mai prodotto utili. Nel 2017 ha chiuso il bilancio con una perdita di 450 mila euro; che ha seguito la perdita per 780 mila del 2016. Nel 2014 e 2015 il rosso ha superato ampiamente i 2 milioni frutto della svalutazione di Selpress, un ramo d’attività della vecchia Pms. Sempre perdite su ricavi che nel 2017 si sono fermati a 3,55 milioni da oltre 3,8 milioni del 2016. Superavano i 4 milioni nel 2015.

CAPITALI DI RISCHIO INADEGUATI

Fin qui la storia della Santachè assomiglia a molte altre storie del settore editoriale in crisi strutturale da anni e con i fatturati in contrazione. Ma il vulnus vero della parlamentare di destra sta nella struttura finanziaria, dove i capitali di rischio non sembrano adeguati alle circostanze. Pochi capitali e tanto debito.