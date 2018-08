Immagini e musica, binomio inscindibile per ogni storia da cinema, da oggi sono un tutt'uno anche le stories di Instagram. Il bottoncino magico per dare un tono ai microfilmati del social più in voga del momento appare da oggi anche sulla versione italiana. Addio dunque a soundtrack improvvisate con il beatbox, perché associare una colonna sonora ai nostri video è molto più semplice. Ed efficace. Vi convinciamo subito.

APPICCICARE LO STICKER

Per selezionare il nuovo adesivo è sufficiente cliccare in alto a destra sullo smile dove appare un nuovo hashtag con la scritta “Musica”: non si può sbagliare. A quel punto ognuno di noi diventerà uno Steven Spielberg 2.0, e scegliersi il proprio John Williams. Selezionare il brano, la durata e la parte da riprodurre basta poi posizionare lo sticker nella storia, esattamente come si fa con qualsiasi altro elemento.

TAGLIARE IL BRANO SU MISURA

Una volta scelto è possibile tagliare la traccia: la durata massima concessa è quella delle Storie, ossia 15 secondi. Prima di completare l’operazione c'è la possibilità ascoltare il pezzo tagliato cliccando sul pulsante play. Una volta soddisfatti del risultato si clicca sul bottone con la nota musicale per generare un widget che sarà inserito nella storia. L’audio scelto parte in automatico quando uno dei contatti visualizza la storia.

UNO STORE DEDICATO

La colonna sonora può essere pescata dai brani della nostra libreria oppure dallo store creato apposta da Instagram con migliaia di canzoni divise per generi, popolarità e addirittura stati d’animo. Se avete già provato la nuova release e non avete ancora trovato il brano giusto, non abbiate paura: Instagram, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che ogni giorno aggiungerà nuovi brani alla libreria per soddisfare tutti i gusti.