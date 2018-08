Chi è Edoardo De Biasi, il nuovo direttore di Milano Finanza

A fine 2017 aveva lasciato Il Sole 24 ore, dove era vicedirettore vicario. Ora Edoardo De Biasi, classe 1956, firma tra le più conosciute e prestigiose del giornalismo finanziario italiano, è stato chiamato da Paolo Panerai per dirigere la galassia Mf-Milano Finanza, ossia il quotidiano e il settimanale che fanno capo alla casa editrice milanese. Così da metà settembre 2018 De Biasi, che aveva iniziato proprio a Milano Finanza nel 1987 per poi passare per molte stagioni alla guida delle pagine economiche del Corriere della sera, torna con l'editore con cui ha mosso i primi passi. In precedenza De Biasi aveva a lungo lavorato con Ferruccio De Bortoli, prima al quotidiano di via Solferino e poi in quello di via Monte Rosa. Ed è proprio con il Corriere che, una volta uscito dal Sole, il giornalista aveva ripreso a collaborare con una rubrica fissa sulle pagine dell'inserto di economia. Una collocazione provvisoria, in attesa di incarichi più importanti dove mettere a frutto la sua trentennale esperienza.