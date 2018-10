Sciopero a Panorama contro il taglio dei costi voluto da Belpietro

Acque agitate a Segrate. Dopo la storica cessione di Panorama da Mondadori a Maurizio Belpietro, il drastico piano di riduzione dei costi ha scatenato la protesta dei giornalisti del settimanale. L’amministratore delegato dell’editrice de La Verità, Enrico Scio, ha spiegato ai rappresentanti sindacali che una delle "clausole di sospensione" dell’offerta di acquisto di ramo d’azienda prevede il taglio del costo lordo di 960 mila euro (equivalente al 30%). Le retribuzioni verrebbero così decurtate di circa il 45%, con l’azzeramento delle qualifiche (tutti redattori ordinari) e dei superminimi aziendali e individuali. L’acquirente ha manifestato l'intenzione di assorbire tutto l’organico.

L'ASSEMBLEA DI REDAZIONE: «IGNOBILE TENTATIVO DI RICATTO»

I giornalisti hanno risposto con un duro comunicato annunciando sciopero: «L'assemblea di redazione di Panorama, ascoltato il resconto della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) e del comitato di redazione (cdr) Mondadori sull'incontro avvenuto in data 10 ottobre 2018 in relazione alla vendita della testata, rigetta all'unanimità le condizioni imposte dalla società acquirente La Verità srl. Clausole che, tra l'altro, prevedono una riduzione, in media, del 45% della retribuzione, con umiliante azzeramento delle qualifiche e senza garanzie di durata del perimetro occupazionale. Tali condizioni, non previste dalle norme per la cessione del ramo d'azienda e mai applicate ad alcuna vendita di testata della Mondadori, sono un ignobile tentativo di ricattare i giornalisti dopo anni di lavoro con la minaccia della chiusura. Chiedendo un ritorno sul sentiero della legalità e riaffermando la loro assoluta contrarietà alla svendita di un glorioso settimanale, i giornalisti di Panorama abbandonano la redazione con sciopero immediato».