Chi sono i nuovi direttori dei telegiornali Rai

Via libera da parte del Consiglio d'amministrazione della Rai alle nomine alle testate proposte dall'amministratore delegato Fabrizio Salini, con il solo voto contrario di Rita Borioni. Nel pacchetto sono le previste le assegnazioni della direzione del Tg1 a Giuseppe Carboni, del Tg2 a Gennaro Sangiuliano, del Tg3 a Giuseppina Paterniti: la Radio va a Luca Mazzà e la Tgr ad Alessandro Casarin. Ecco i loro ritratti

GIUSEPPE CARBONI, UNA CARRIERA COSTRUITA AL TG2

Cinquantasette anni, Giuseppe Carboni ha raggiunto il vertice del Tg1 dopo una lunga esperienza nella redazione politica del Tg2, di cui è diventato caporedattore e dove ha seguito il Movimento 5 stelle dagli esordi sulla scena fino al governo. Giornalista professionista dal 1995, ha iniziato la sua attività in azienda appena 18enne a RadioTre. Poi l'approdo al Tg2, presso la redazione Pegaso, quindi a Tg2 Dossier, Medicina 33, Speciale Tg2, Diogene giovani. Nel febbraio 1995 è stato assunto a tempo indeterminato presso la sede Rai di Bolzano. L'anno dopo è rientrato a Roma, alla redazione interni del Tg2, come redattore ordinario. Al Tg2 ha lavorato con i direttori Clemente J. Mimun, Mauro Mazza - che ne ha proposto la promozione a capo servizio (2002) e vice capo redattore (2004) della redazioni Interni - e Mario Orfeo, che ha proposto la sua nomina a capo redattore della redazione (2012). Il direttore Marcello Masi lo ha assegnato a Montecitorio.

GENNARO SANGIULIANO, RIFERIMENTO DELL'INFORMAZIONE DI CENTRODESTRA

Napoletano, classe 1962, dal 2009 Gennaro Sangiuliano è stato vicedirettore del Tg1. Laureato in Giurisprudenza, con un Phd in Diritto, già direttore del Roma, collaboratore dell'Espresso e del Sole 24 Ore, vicedirettore di Libero, è entrato in Rai nel 2003 come inviato per la Tgr e ha seguito dal fronte la guerra nei Balcani. Considerato un punto di riferimento dell'informazione di centrodestra (nel 2001 è stato anche candidato alla Camera per la Casa delle libertà, ma non è stato eletto, è autore di numerosi saggi storici di successo, in particolare su Vladimir Putin, Hillary Clinton e Donald Trump, senza dimenticare Quarto Reich, come la Germania ha sottomesso l'Europa, scritto a quattro mani con Vittorio Feltri.

GIUSEPPINA PATERNITI, SETTE ANNI A BRUXELLES PER RACCONTARE L'UE

Siciliana di Capo d'Orlando, 62 anni, Giuseppina Paterniti da tre anni è vicedirettrice della Tgr dopo essere stata per sette anni corrispondente da Bruxelles, osservatorio privilegiato sul percorso di integrazione europea dal quale ha raccontato l'attività delle istituzioni Ue, i vertici dei capi di Stato e di governo, le riunioni del parlamento. Si è occupata a lungo di informazione economica al Tg3, ha fatto parte dell'esecutivo Usigrai e ha firmato diversi programmi, anche per ragazzi.

LUCA MAZZÀ, UN ADDIO BURRASCOSO A BALLARÒ

Luca Mazzà ha 56 anni: le sue prime esperienze lavorative le ha avute in Ore 12, Il Globo e presso la redazione dell'Ansa. Ha inoltre lavorato per i quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi. Entrato in Rai nel 1991 come responsabile redazione economica del Gr1, è stato responsabile di Ballarò, che ha lasciato in dissenso con il conduttore Massimo Giannini, oltre che di Agorà e Mi manda Raitre. Dopo essere stato anche vicedirettore di Rai parlamento, è stato poi responsabile della redazione economica del Tg3, testata che ha diretto a partire dal 2016 per scelta del direttore generale Antonio Campo Dall'Orto.

ALESSANDRO CASARIN, UN PERCORSO PARTITO DALL'INFORMAZIONE REGIONALE

Alessandro Casarin, 60 anni, nato a Somma Lombardo (Varese), è il nome individuato per la guida della Tgr (di cui ha l'interim), che ha già diretto nel 2012, dopo una carriera quasi tutta dedicata proprio all'informazione regionale. Dopo gli inizi alla Prealpina di Varese, è entrato nella tivù pubblica nel 1987 nella sede regionale della Lombardia, di cui nel 1999 è diventato caporedattore. Nel 2001 è stato niominato vicedirettore del Tg3, un anno dopo vicedirettore della Tgr incarico che ha svolto (con un intervallo nel 2003 come inviato al Tg1) fino al 2009, quando è diventato condirettore della testata e poi, nel 2012, direttore. Tra il 2014 e il 2015 è stato nella Direzione staff del direttore generale, nell'ambito del nucleo Rai Expo 2015. A maggio 2016 è stato nominato vice di Rai News; a settembre 2018 ha assunto l'interim della Tgr.