Sole24Ore, si va verso le richieste di rinvio a giudizio

AGLI EX VERTICI VIENE CONTESTATO IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Nello specifico, agli ex vertici e a Napoletano viene contestato il reato di false comunicazioni sociali, perché avrebbero rappresentato «fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica» e, in particolare, sui «ricavi» connessi alla vendita delle copie digitali, ma anche di una parte «significativa di copie» cartacee finita «dritta al macero». Secondo le indagini effettuate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, sarebbero state fatte figurare presunte vendite «false», tramite una società inglese, di copie digitali, oltre 100 mila in totale, con le quali si sarebbe «veicolato un messaggio largamente positivo sull'andamento economico» del Sole 24 Ore, mentre la «situazione effettiva» era caratterizzata da «gravi anomalie».

PER SETTE INDAGATI L'ACCUSA È DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

Appropriazione indebità è invece l'accusa che è stata mossa agli altri indagati: tra loro figurano Stefano Quintarelli, deputato dei Civici-Innovatori ed ex direttore dell'area digitale del quotidiano, il fratello e imprenditore Giovanni Paolo Quintarelli, l'ex direttore finanziario del gruppo Massimo Arioli, l'ex direttore dell'area vendite Alberto Biella, il commercialista Stefano Poretti e Filippo Beltramini, direttore di una controllata di Di Source Limited, la società inglese che si occupava degli abbonamenti digitali.