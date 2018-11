Avviso di sfratto al Corriere: Allianz punta alla sede di via Solferino

Il Corriere della Sera e il suo editore Urbano Cairo si trovano di fronte una sgradita sorpresa: la prestigiosa sede storica di via Solferino è entrata nel mirino del gruppo Allianz, interessato ad avere un piede nel centro di Milano, segno che evidentemente non si accontenta dell'imponente grattacielo nel quartiere CityLife. Il colosso assicurativo è in trattativa con il fondo Blackstone, proprietario dell'immobile che affitta gli uffici al Corsera, per una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro. Ovvero due volte e mezzo il valore al quale era stato venduto dal gruppo Rcs alla fine del 2013. All'epoca in molti avevano parlato di svendita, dovuta alle ristrettezze economiche di Rizzoli Corriere della Sera e alla necessità di fare cassa.

DA BLACKSTONE A RCS 120 MILIONI

Contestualmente alla cessione del palazzo per 120 milioni di euro, il quotidiano aveva firmato un accordo per continuare a occupare in affitto la parte più antica del palazzo (dove per un canone di 2 milioni all'anno rimangono i giornalisti del Corriere), il Blocco 3 (affittato a 1,7 milioni) e quella di via San Marco (a 6,1 milioni l'anno).